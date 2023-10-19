الخارجية الأمريكية: مقتل 32 أمريكيا و11 لا يزالون مفقودين وسط الصراع بالشرق الأوسط

أكدت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، مقتل 32 أمريكيا و11 لا يزالون مفقودين وسط الصراع بالشرق الأوسط.

قالت في بيان صحفي إنه إذا فتح معبر رفح فسنحاول إخراج الأمريكيين من غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية أن المبعوث ديفيد ساترفيلد التقى بمسؤولين إسرائيليين ومصريين اليوم لتطوير آلية محددة لإدخال المساعدات لغزة.

وتابعت: “نتوقع التمكن من إدخال المساعدات الإنسانية ونرغب في رؤية دخول مستمر للمساعدات إلى غزة”، مضيفة: “نراقب عن كثب للتأكد من عدم استفادة حماس من أي مساعدات تدخل غزة”.

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