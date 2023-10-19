“أونروا”: غزة تشهد كارثة غير مسبوقة

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئين فلسطين (أونروا) أن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن "العالم فقد إنسانيته على ما يبدو".

وأشار لازاريني في بيان له اليوم الخميس، إلى أن مدرسة تابعة لـ (أونروا) تؤوي أربعة آلاف نازح تعرضت للقصف أمس، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف أن صوراً مروعة لا تزال تأتي من مستشفى المعمداني في غزة، لافتاً إلى أن آلاف المدنيين قتلوا خلال الـ 12 يوماً الماضية؛ بما في ذلك نساء وأطفال.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 12 على التوالي، ويرتكب فيه الاحتلال مئات المجازر بحق العائلات، وكان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني في مدينة غزة، والتي أسفرت عن 500 شهيد ومئات الجرحى مساء الثلاثاء، ليرتفع حصيلة شهداء العدوان إلى نحو 3500 شهيد. كما يمنع الاحتلال الكهرباء والماء والغذاء من العبور للقطاع، ويفرض حصاراً كاملاً.

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