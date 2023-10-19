وزير الخارجية الأردني يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة لحماية الأبرياء

طالب أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، بوقف الحرب على قطاع غزة لحماية الأبرياء، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية في أسرع وقت.

وأكد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين تنفيذا للقيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، معلقاً "للأسف، لا تبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة رغم كل الجهود التي نبذلها، وهذا يدفعنا إلى المزيد من الجهد والعمل في المنطقة مع شركائنا في أوروبا والولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي".

وأضاف "يجب إدخال المساعدات لغزة، لا شيء يبرر أبدا حرمان الأبرياء، أطفالاً ونساءً وشيوخًا من الطعام والغذاء فهذه جريمة حرب".

إقرأ أيضًا:

البرلمان العربي: المجازر التي تحدث في فلسطين وصمة عار على جبين المجتمع الدولي