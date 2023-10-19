وزير الخارجية المصري يلتقي مع السكرتير العام للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور مصر حاليًا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتبعاته الإنسانية والسياسية.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وأضاف، نعمل خلال قمة القاهرة للسلام التي ستعقد السبت المقبل في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري، على التوصل إلى توافق دولي اتساقًا مع المبادىء الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

من جانبه أكد السكرتير العام للأمم المتحدة، أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يتم احترامه وحماية المدنيين، منوهًا بأن أي هجوم على منشأة تعليمية أو طبية أو مقرات للأمم المتحدة هو هجوم على القانون الدولي.