يوفنتوس يعلن دعمه الكامل لفاجيولي مع بدء إيقافه بسبب المراهنات

‬قال نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إنه سيقدم دعما كاملا للاعبه نيكولو فاجيولي بعد تأكيد الاتحاد الإيطالي للعبة بدء تنفيذ إيقافه لمدة سبعة أشهر بسبب انتهاك قواعد المراهنة على المباريات.

وأعلن الاتحاد الإيطالي العقوبة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يؤكد أن الإيقاف سيبدأ اليوم الموافق 19 أكتوبر تشرين الأول، مما يعني أن اللاعب قد يعود بنهاية الموسم.

وأكد الاتحاد أيضا أن فاجيولي سيخضع لجلسات علاج من المقامرة لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقال يوفنتوس في بيان "أحيط النادي علما بالبيان الصحفي الرسمي الصادر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ويؤكد دعمه الكامل لنيكولو فاجيولي في التعامل مع الأمر".

وأضاف "سنقدم الدعم اللازم للاعب في تنفيذ الخطة العلاجية المشار إليها، وكما هو منصوص عليه صراحة في اللائحة، نتعاون مع الاتحاد لتحديد المواعيد المقررة".

وعبر يوفنتوس عن قناعته بقدرة اللاعب على العودة بنجاح بمجرد انتهاء الإيقاف بدعم من النادي وزملائه وعائلته والمختصين الذين سيساعدونه.

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