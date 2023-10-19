جيش الاحتلال : إطلاق حماس صواريخ من لبنان كان بموافقة “حزب الله”

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الخميس، أن إطلاق حركة حماس صواريخ من لبنان "تم بموافقة حزب الله الذي سيتحمل العواقب".

وأضاف هاغاري في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت": "أُطلقت منظمة حماس بفرعها الشمالي صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي". وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع إطلاق النار وأسقط خلية إرهابية.

وأكد هاغاري أن "إطلاق النار، مثل جميع العمليات الفلسطينية الأخرى في لبنان، تم تنفيذه بموافقة حزب الله - الذي سيتحمل العواقب".

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