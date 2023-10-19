جيروم باول: التوترات الجيوسياسية تشكل “مخاطر كبيرة” على نشاط الاقتصاد العالمي

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الخميس، إن التوترات الجيوسياسية تشكل "مخاطر كبيرة" على نشاط الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال مؤتمر في نيويورك أن تداعيات هذه التوترات "تبقى غير معروفة"، مؤكدا "لقد روعني الهجوم على إسرائيل ويروعني احتمال سقوط أرواح بريئة أخرى".

واستمر التوتر في الشرق الأوسط في التصاعد مع قيام إسرائيل بدك غزة بمزيد من الضربات الجوية، الخميس، ووسط مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، قال باول إن مسؤولي البنك المركزي الأميركي يتحركون بحذر بشأن السياسة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة العام الماضي وذلك لإتاحة الوقت للتشديد النقدي لإبطاء التضخم.

وأضاف باول متحدثا في النادي الاقتصادي في نيويورك "أحد أسباب إبطائنا بشكل كبير هذا العام هو منح السياسة النقدية الوقت الكافي للعمل... علينا أن نستخدم أعيننا، والقليل من إدارة المخاطر، والصبر في إبطاء الوتيرة للتأكد من أننا نرى التأثيرات الكاملة."

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