استشهاد طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، التي لجأ إليها المئات من النازحين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرًا إلى أن أضرارًا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

وتقع الكنيسة على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

ولم تسلم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة من عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، علما أنها تعتبر "أماكن محمية" بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويقطن في القطاع المحاصر والمنكوب، نحو 1000 فلسطيني مسيحي، يتبع غالبيتهم للكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، بالإضافة إلى وجود الكنيسة المعمدانية.

ونزح عدد من المواطنين المسيحيين، إلى الكنائس والمباني التابعة لها، بعد أن دُمرت منازل عدد منهم جراء القصف، وبحثا عن ملجأ أكثر أمنا.