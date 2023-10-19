فهد المولد يؤكد تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

أكد فهد المولد، لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي لكرة القدم، أن حالته الصحية جيدة وذلك عقب دخوله المستشفى أمس الأربعاء.

وكان المنتخب السعودي قد أعلن أمس الأربعاء عن دخول المولد لأحد مستشفيات الرياض، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية.

وقال المولد وفقا لوكالة الأنباء الألمانية إنه يشعر بتحسن كبير مع احتمالية مغادرته للمستشفى اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وأضاف أنه يعاني من التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، مشيرا إلى أن بقاءه في المستشفى هو إجراء احترازي للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وكان المولد قد شارك في مواجهة منتخب السعودية الودية مع نيجيريا يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل 2 /2، وغاب عن مواجهة مالي التي انتهت بخسارة "الأخضر" 1 /3 أول أمس الثلاثاء.