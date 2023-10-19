وزير الخارجية الأردني: الإسرائيليون لن يحصلوا على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن "الإسرائيليين لن يحصلوا على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون".

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في العاصمة الأردنية عمان: "لا يبدو أن الأمور تتجه إلى التهدئة رغم كل الجهود للأسف، وكل المؤشرات تدل أن الأسوأ قادم".

وتابع لافتاً إلى أن "اليأس يتمدد في هذه المنطقة التي عانت الكثير".

وشدد الصفدي على أن "الأولوية حالياً هي إنهاء الحرب فوراً، ثم إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري".

وأوضح: "نسعى إلى عدم توسع الحرب ووقف الكارثة الإنسانية، ولكن القرار ليس بيدنا".

وبيّن أن "3385 فلسطينياً استشهدوا منذ بدء العدوان في غزة، وأصيب أكثر من 12 ألفاً، وهُجّر مليون فلسطيني، وقُتل 1400 إسرائيلي، وأصيب 4 آلاف"، وفق قوله.

وأعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، عن مغادرة طائرة مساعدات أردنية ثانية إلى مصر غداً الجمعة، استعداداً لإدخالها إلى قطاع غزة.