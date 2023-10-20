الأرصاد: ازدياد فرص هطول الأمطار على شرق ووسط المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

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كما توقع المركز في تقريره، بأنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة و المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا خلال النهار إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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