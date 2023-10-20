وفاة 8 فلسطينيين على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لكنيسة في غزة

قتل ثمانية فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء الليلة الماضية جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة في غزة لجأ إليها المئات من النازحين.

إقرأ أيضًا: استشهاد طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم في غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن طيران الاحتلال قصف الكنيسة الواقعة في حي الزيتون جنوب غزة، مما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة"، مشيرة إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوارها.

وأفادت مصادر محلية أن القصف أدى إلى إنهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن مكان آمن، موضحة أن قتلى وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.

وبحسب شهود عيان فقد ألحقت الغارة الإسرائيلية أضراراً بواجهة الكنيسة وتسبّبت بانهيار مبنى مجاور، ونقل العديد من الجرحى إلى المستشفى.

بطريركية الروم الأرثوذكس تدين الهجوم

وأصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، ليل الخميس، بياناً استنكرت فيه هذا القصف.

وقالت البطريركية في بيان، إنّ "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفّرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يوماً الماضية، يشكّل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

إقرأ أيضًا: أنقرة: نحو 700 شخص ينتظرون الإجلاء من غزة إلى تركيا

وكنيسة القديس برفيريوس هي أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة، وهي تقع بجانب مسجد في البلدة القديمة في غزة القديمة، وبنيت فوق ضريح القديس برفيريوس، وهو ناسك وأسقف غزّي من القرن الخامس.

وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرّض مساء الثلاثاء لقصف أوقع وفقاً لسلطات حماس 471 قتيلاً.

إقرأ أيضًا:

ولي العهد يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التصعيد العسكري في غزة