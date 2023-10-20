هل يدفع فيفا راتب نيمار مع الهلال خلال فترة إصابته؟

أصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملزما بتعويض الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار في أثناء مشاركته مع منتخب بلاده بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتلقى الهلال ضربة موجعة بعد تأكد غياب نيمار فترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن "قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى" في مواجهة أوروجواي يوم الأربعاء الماضي في تصفيات المونديال.

ورغم ذلك، أكد المحامي الدولي التونسي علي عباس أن نادي الهلال ملزم بدفع الرواتب الشهرية لنيمار خلال فترة الإصابة، مع تحمل فيفا مبلغ محدد.

وقال علي عباس في تصريحاته لـ"الرياضية": "فيفا سيعوض الهلال بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو كما ينص القانون، هناك تأمين من شركة تابعة للفيفا تمنح تعويضات للنادي عندما يتعرض لاعبه لإصابة مع المنتخب، ولكن مع الأسف هناك حد أقصى لمبلغ التعويض".

وأضاف: "المؤكد أن راتب نيمار مع الهلال يتجاوز هذا الحد، وعلى ضوء ذلك فإن المبالغ المتبقية سيتحملها النادي السعودي إلا إذا تنازل اللاعب من تلقاء نفسه عنها أو خفضها خلال فترة الإصابة كما فعلها العديد من اللاعبين المصابين مع أنديتهم".

وأكمل المحامي الدولي: "صحيح أن اللاعب نيمار تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل، ولكن نظاميًا الهلال مطالب بدفع الرواتب ولا يسترجع إلا ما يتم دفعه عبر شركة التأمين من الفيفا".

وأنهى قائلا: "لا يصح لأي ناد أن يضع بندا بتقليص أو إيقاف مرتبات اللاعب في حال إصابته مع منتخبه إصابة طويلة المدى، ولو كان هذا البند مكتوبا في عقد الهلال ونيمار على سبيل المثال فسيكون باطلا، ولن يعتد به".