ولي العهد: نرفض استهداف المدنيين بغزة تحت أي ذريعة

انطلقت اليوم الجمعة، قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، في العاصمة السعودية الرياض.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية للقمة، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها رابطة الآسيان، والقواسم المشتركة التي تربط الجانبين.

كلمة ولي العهد السعودي في انطلاق قمة الخليج - آسيان في الرياض#قمة_الرياض#العربية pic.twitter.com/SDDGxP8V4v — العربية (@AlArabiya) October 20, 2023

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء"، مشددًا على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية.

وأكد ولي العهد، على رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وضرورة وقف العمليات العسكرية، وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.

وتجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، روابط مشتركة على رأسها الموقع الاستراتيجي، والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.

وتأتي أهمية العلاقة بين دول المجلس ورابطة الآسيان من خلال تعزيز السلام والازدهار وتحقيق الرفاهية لشعوبهما.