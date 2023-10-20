5 معلومات عن الدوري الأفريقي 2023

تنطلق اليوم النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي التي تم استحداثها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام المباراة الافتتاحية مساء اليوم الجمعة بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني على "الملعب الوطني مكابا" في دار السلام.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية أبرز الحقائق المتعلقة بالدوري الأفريقي.

ما هو نظام الدوري الأفريقي 2023؟

تُلعب بطولة الدوري الأفريقي بنظام الذهاب والإياب.

وتبدأ البطولة القارية بالدور الربع النهائي ومن ثم الدور النصف النهائي وبعدها المباراة النهائية.

ما هي الأندية المشاركة في الدوري الأفريقي 2023؟

يشارك في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي 8 أندية، على أن يرتفع العدد في النسخ التالية.

وتضم الأندية كلا من مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وبترو أتليتكو الأنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وإنييمبا النيجيري والوداد المغربي، بالإضافة إلى الأهلي المصري وسيمبا التنزاني.

ما هي مواعيد مباريات الدوري الأفريقي 2023؟

تُقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري.

وتُقام مباريات الدور نصف النهائي خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

بينما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد المتوج الأول يومي 5 و11 نوفمبر.

ما هي الجوائز المالية للدوري الأفريقي 2023؟

سيحصل بطل الدوري الأفريقي على 4 ملايين دولار أمريكي نظير فوزه باللقب، فيما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار.

أما الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي فستحصل على 1.7 مليون دولار، فيما ستحصل الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي على مليون دولار.

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأفريقي 2023؟

حصلت قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الأهلي وسيمبا على قناة "أون تايم سبورتس 1"، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.