ولي العهد: العنف المتصاعد في غزة يدفع ثمنه المدنيون

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان؛ على ضرورة وقف العنف وحماية المدنيين.

https://twitter.com/i/status/1715267400491221229

وقال الأمير محمد بن سلمان، أن العنف المتصاعد في غزة يدفع ثمنه المدنيون، مؤكدًا رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.

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انطلقت اليوم الجمعة، قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، في العاصمة السعودية الرياض.

وتجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، روابط مشتركة على رأسها الموقع الاستراتيجي، والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.

وتأتي أهمية العلاقة بين دول المجلس ورابطة الآسيان من خلال تعزيز السلام والازدهار وتحقيق الرفاهية لشعوبهما.

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