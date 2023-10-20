ولي العهد: صادرات الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان؛ على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات مع دول آسيان بجميع المجالات.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن حجم التجارة مع دول آسيان بلغ 8% من حجم تجارة دول الخليج، مشيرًا إلى أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها.

وتجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، روابط مشتركة على رأسها الموقع الاستراتيجي، والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.

وتأتي أهمية العلاقة بين دول المجلس ورابطة الآسيان من خلال تعزيز السلام والازدهار وتحقيق الرفاهية لشعوبهما.

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وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان 93.9 مليار دولار في العام 2019م، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية نحو 60.9 مليار دولار، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 33 مليار دولار.

وتشكل المنتجات النفطية نسبة 73.1% من إجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون إلى دول الآسيان، وبلغت قيمتها 44.5 مليار دولار خلال العام 2019، تلتها منتجات البلاستيك ومصنوعاته بنسبة 8.7% وبقيمة بلغت 5.3 مليارات دولار، ثم الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 3.8% وبقيمة بلغت 2.3 مليار دولار.

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