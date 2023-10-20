ديكو يكشف كواليس تعثر عودة نيمار لبرشلونة

كشف ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، كواليس تعثر عودة نيمار نجم الهلال إلى الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الصفقة لم تقترب من إتمامها.

وانتشرت أنباء بعد أن اتخذ ليونيل ميسي قراره بالانتقال إلى إنتر ميامي هذا الصيف بأن برشلونة قد يلجأ إلى نيمار في جهوده لضم المزيد من النجوم في خط الهجوم.

ورغم ذلك، أعلن الهلال تعاقده مع نيمار في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد ضمه من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو وفقا للتقارير.

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة "سبورت": "لقد كانت هناك محادثات مع وكيله، وأكثر مع الرئيس. لكن الحقيقة هي أن الأمر وكيفية القيام به لم يكن واقعيا لأن لدينا موضوع اللعب المالي النظيف التي تحدد الأمور كثيرا".

وترددت شائعات مفادها أن نيمار كان على استعداد للعب مع البارسا مقابل الحصول على جزء بسيط من راتبه في باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن ذلك الأمر لم يصل لديكو.

وأضاف ديكو: "نيمار كان يتقاضى راتبا مرتفعا جداً وكان لديه عروض من أندية في المملكة العربية السعودية، كان من الصعب جداً عودته في الوضع الحالي".

وأنهى المدير الرياضي لبرشلونة قائلا: "نيمار لاعب رائع وبالتأكيد كان سيتأقلم في برشلونة لكن لم يكن هناك خيار حقيقي لعودته على الإطلاق، بغض النظر عن رغبتي في عودته والرغبة التي كانت لديه في العودة من برشلونة".

يذكر أن نيمار صاحب الـ31 عاما تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي للركبة، مما يتطلب إجراء عملية جراحية واستكمال بقية الموسم للتعافي.