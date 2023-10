يوفنتوس يساند لاعبه فاجيولي بعد إيقافه بسبب المراهنات

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيقدم للاعب وسطه نيكولو فاجيولي "الدعم الكامل" على إثر إيقافه لمدة سبعة أشهر بسبب انتهاك لوائح المراهنات.

وأوضح يوفنتوس في بيان مساء الخميس أنه سيقدم لفاجيولي كل ما يحتاج إليه من أجل علاجه من إدمان القمار.

وأشار يوفنتوس في بيانه "النادي اطلع على البيان الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويؤكد دعمه الكامل لنيكولو فاجيولي، وسيقدم للاعب الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العلاجية المقررة ، كما هو منصوص عليه بشكل صريح في الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتحديد المواعيد المقررة".

وأكد البيان "نحن على قناعة تامة بأن نيكولو من خلال دعم النادي وعلاجه وعائلته والأشخاص الذين سيساعدونه، سيخوض العملية العلاجية والتدريبية بشعور كبير بالمسؤولية، وسيعود للمنافسة بمجرد انتهاء إيقافه".

BREAKING: Juventus have released a statement on their midfielder Nicolo Fagioli after he received a seven-month ban for betting on football👇 pic.twitter.com/Fcf5sD1FDk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 19, 2023