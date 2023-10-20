برشلونة يخطط لتكريم ليونيل ميسي

أكّد البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني، أن ناديه يخطط لإقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

ليونيل ميسي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف برشلونة استمرت 17 عاما بين 2004 و2021، وحصد خلالها العديد من الألقاب حتى أصبح الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية عن تعثر عودة ميسي إلى برشلونة: "لم أكن موجودا وقت المحادثات حول عودة ميسي، من الواضح أن ميسي هو أحد أهم الشخصيات في تاريخ النادي".

وأضاف: "إنه سعيد الآن وهذا ما أعتقد الذي يبحث عنه في مسيرته، كانت العودة إلى برشلونة ستكون شيئاً مذهلاً، لأنه أفضل لاعب في التاريخ، لكن الأمور انتهت بهذه الطريقة ويمكنك القول بأنه سعيد الآن".

وعن التكريم المنتظر لميسي قبل أن يعتزل كرة القدم، ذكر ديكو: "أعتقد أنها ستكون مباراة وداع في كامب نو، ولكن ربما في الملعب الجديد عندما يكون جاهزاً".

وأكمل: "سيظل ميسي دائمًا أعظم شخص في تاريخ النادي، كان لدى النادي أساطير عظيمة مثل يوهان كرويف ورونالدو، لكن ليو أعظم من الجميع".

وأنهى المدير الرياضي للبارسا قائلا: "ستكون هناك مباراة مباراة وداعية بالتأكيد، لا ندري متى سيخوض هذه المباراة، لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة".

يذكر أن ميسي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع النادي، لينتقل إلى صفوف إنتر ميامي في أول تجربة خارج الدوريات الأوروبية.