تقارير: الدوري السعودي يحاول إغراء أنسو فاتي

كشفت تقارير صحفية أن أندية الدوري السعودي عازمة على محاولة التعاقد مع أنسو فاتي، لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى برايتون الإنجليزي.

وكان أنسو فاتي انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بهدف استعادة مستواه والقدرة على العودة إلى برشلونة في الصيف المقبل.

لكن بداية صاحب الـ20 عاما لم تكن إيجابية كما ينبغي، إذ لا يشارك اللاعب بشكل أساسي مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسبما كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أندية الدوري السعودي بدأت اتخاذ الخطوات الأولى لمحاولة التعاقد مع أنسو فاتي للموسم المقبل 2024-2025.

وأضاف أنه تم نقل اهتمام الأندية السعودية بضم قاتي إلى محيط اللاعب عن طريق العديد من المحادثات غير الرسمية.

وأشارت إلى أنه في محيط فاتي، هناك من يؤيد الانضمام إلى الدوري السعودي، غير أن اللاعب لا يفكر في الانتقال إلى المملكة في الوقت الحالي، لكن الأشياء في كرة القدم تتغير بسرعة.

ومن جانبهم، فإن نادي برشلونة يرى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انتقالات الصيف المقبل، ويعتقد أن فاتي لديه ما يكفي من الموهبة ليثبت نفسه تحت قيادة المدرب دي زيربي في برايتون.

ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة حتى عام 2027، غير أن اللاعب فقد قيمته السوقية في الآونة الأخيرة.

يذكر أن فاتي خاض هذا الموسم حتى الآن 10 مباريات مع برايتون، وسجل هدفًا واحدًا في إجمالي 364 دقيقة لعب.