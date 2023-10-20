المدير الرياضي لليفركوزن يثق في صمود الفريق رغم الصعوبات

يثق سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، في صمود فريقه، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، رغم الصعوبات التي تعرض لها في المواسم السابقة.

وصرح رولفس، في مقابلة مع صحيفة "كولنر شتات إنتسايجر" اليوم الجمعة، "لاعبو باير ليفركوزن مستعدون للعمل بشكل قوي هذا الموسم، في العام الماضي لم يكن بمقدوري أن أقول ذلك عنهم جميعا"، في إشارة إلى تطور أداء الفريق.

وعن الاهتمام من وسائل الإعلام بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو، رد رولفس بقوله "إذا نجحنا، سيكون هناك قدر كاف من التقدير للجميع".

وأكد رولفس أنه لا توجد ترتيبات مسبقة بشأن انتقال تشابي ألونسو إلى ريال مدريد إذا تلقى عرضا من النادي الاسباني.

وأوضح "لقد جدد عقده للتو، لقد انتقل من إسبانيا إلى ألمانيا مع عائلته، لا تفعل ذلك إذا كنت ستبقى فقط لمدة 6 أشهر أو عام".

وكانت تقارير إسبانية ربطت بين تشابي ألونسو وخلافة كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الملكي، الذي قد يتعاقد مع الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب السيليساو في 2024.