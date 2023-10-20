الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القتلى إلى نحو 4137 قتيلا و13300 مصاب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى نحو 4137 قتيلا و13300 مصاب.

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وأفادت تقارير صحافية فلسطينية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج فلسطين بدير البلح وسط غزة، موضحة أن الطائرات الإسرائيلية دمرت أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء وسط القطاع.

وواصلت إسرائيل، اليوم الجمعة، قصفها العنيف على قطاع غزة، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس بأنها تسعى "لتدمير ديمقراطية مجاورة".

فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق محيطة بغزة بعد 11 ساعة من التوقف.

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وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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