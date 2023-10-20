البيت الأبيض: إدارة بايدن طلبت من الكونغرس من 106 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل

طلب البيت الأبيض من الكونجرس اليوم الجمعة ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، لكنه لم يقدم أي استراتيجية للحصول على الأموال من الكونجرس المتعثر.

يأتي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على التمويل بعد أيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن مع قصفها لغزة في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حماس أدى إلى مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل.

ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.

وظل المجلس، الذي سيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، بدون رئيس لأكثر من أسبوعين.