هيئة شؤون الأسرى: الأسرى يتعرضون للاعتداءات الجسدية والاستفزازات المستمرة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس، إن إسرائيل فرضت "إجراءات تعسفية وعقابية" على الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري. ويعتبر أن هذه الإجراءات هي الأشد منذ عام 1967. تشمل هذه الإجراءات إغلاق الأسرى في زنازينهم دون السماح لهم بالخروج، وزيادة التشويش ووقف الزيارات، وقطع الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وسحب المواد الغذائية، وتقليص كمية الطعام المدخلة لهم.

وأضاف فارس أن الأسرى يتعرضون للاعتداءات الجسدية والاستفزازات المستمرة، وأنهم حتى يتم منعوا من الخروج لساحة السجن. ويعتقد أن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق احتكاكات وتحفيز الأسرى للرد بغية قمعهم، ثم البدء في مصادرة ممتلكاتهم. كما أشار إلى أن الأسرى يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والأدوية بشكل منتظم، مما يؤثر سلباً على وضعهم الصحي والنفسي والجسدي.

وفيما يتعلق بالاعتقالات الإدارية، أفاد فارس بأن عدد المعتقلين إدارياً منذ بداية الحرب بلغ ألف فلسطيني، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاعتقالات هو الانتقام وتحميل الشعب الفلسطيني ثمن ما فعلته حماس بعملية "طوفان الأقصى"، وإرضاء الشارع الإسرائيلي.

وأخيراً، أوضح أن المحامين يواجهون صعوبات ومعوقات داخل المحاكم، وتم تأجيل جلسات الاستئناف للمعتقلين الإداريين. كما تم توقيف زيارات المحامين للأسرى داخل السجون، وتم وضع الأسرى في عملية عزل مضاعفة، وتقييد الزيارات للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق.

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