محمود عباس يؤكد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إن تحقيق السلام والأمان يأتي من خلال تنفيذ حلاً يستند إلى فكرة الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية الشرعية، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مع الاعتراف بدولة فلسطين.

أكد عباس ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث أكد رفض دولة فلسطين بشدة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو من القدس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة الرئيس محمود عباس في مؤتمر قمة القاهرة الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود تحقيق الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وأحدث المستجدات في الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ولحماية المدنيين من ويلات الحرب، بالإضافة إلى أهمية توفير المساعدات الطبية والغذائية والمياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لقطاع غزة، وأكد على موقف بلاده الرافض لقتل المدنيين. وأكد سوناك التزام بلاده بحل الدولتين، ليعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار.

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