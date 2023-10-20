موقعة بطلها بنزيما.. الاتحاد يتعثر للمباراة الثالثة على التوالي

فشل الاتحاد في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في دوري روشن للمحترفين، حيث اكتفى بالتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه التعاون مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

فبعد التعادل مع الفيحاء والخسارة على يد الأهلي، خسر الاتحاد نقطته السابعة في 3 مباريات.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب مؤقتًا، حيث يتفوق على النصر فقط بفارق الأهداف، لكن "العالمي" يمكنه حصد 3 نقاط جديدة، حيث لعب مباراة أقل.

على الجانب الآخر، توقفت سلسلة انتصارات التعاون، ليفشل هو الآخر في الارتقاء إلى الصدارة على حساب الهلال، ولو مؤقتًا، حيث سيلعب "الزعيم" في وقت لاحق من اليوم ضد الخليج.

ورفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة مثل الهلال، صاحب المركز الأول، لكن الفريق الأزرق مازال يتفوق بفارق الأهداف، وقد يبتعد بالصدارة حال فوزه على الخليج.

وفرض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، نفسه بطلًا للمباراة، بعد أن سجل هدفي المباراة.

وسجل بنزيما هدفًا للاتحاد في الدقيقة 22، لكن بعد 4 دقائق فقط، أحرز المهاجم الفرنسي هدفًا في مرماه.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الفيحاء على مضيفه الأخدود بنتيجة 2-1.

وتقدم هنري أونيكورو للفيحاء في الدقيقة 29، قبل أن يدرك سافيور جودوين التعادل للأخدود في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 سجل فاشيون سكالا الهدف الثاني للفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.