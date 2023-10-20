الأهلي المصري يعود بالتعادل من ملعب سيمبا في افتتاح الدوري الأفريقي

عاد الأهلي المصري من ملعب مضيفه سيمبا التنزاني بتعادل ثمين بنتيجة 2-2، مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

وجاءت مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية الجديدة مثيرة، حيث تقدم الأهلي أولًا، لكن هذا التقدم انقلب إلى تأخر في الشوط الثاني، قبل أن ينجح الفريق المصري في العودة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق المغربي رضا سليم.

وأدرك سيمبا التعادل عن طريق كيبو دينيس في الدقيقة 53، قبل أن يضيف سايدو كوناتي الهدف الثاني بعدها بـ6 دقائق.

ومع ذلك رد الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة 62 بتوقيع محمود عبدالمنعم "كهربا".

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن بطولة الدوري الأفريقي تضم 8 أندية هي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأنييمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي.