شركة مشاريع الدفاع للصناعات السعودية لـ«الوئام»: صنعنا 450 ألف قطعة عسكرية

قال زياد الربدي، شركة مشاريع الدفاع للصناعات السعودية، إن الشركة شاركت في مشاريع الدفاع، بالصناعات العسكرية، بعد تأسيسها عام 2017، في العاصمة الرياض، موضحا أن منتجات الشركة، التجهيزات الفردية للجندي المقاتل ماعدا السلاح.

وأضاف في تصريح خاص للوئام، إن منتجاتهم، والتجهيزات الفردية للجندي المقاتل، تم إيجاد 450 ألف قطعة، من شتى البنود، للتجهيزات الفردية، لافتا إلى أن جميع القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والآن وصلنا لشهادات عالمية ومختبرين بالشاهدات العالمية.

وانطلق معرض "صنع في السعودية" في نسخته الثانية بواجهة روشن الرياض، خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

ويستهدف المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات البحرية ومواد البناء والأغذية والمستلزمات الصيدلانية والطبية والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث تعد فرصة جوهرية للشركات الوطنية لتقديم صناعاتها وابتكاراتها من قطاعي السلع والخدمات.

وأقيم على هامش المعرض، ورش عمل متنوّعة ومؤتمر مصاحب يشمل جلسات حوارية حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، وفرص تمكين وتنمية القطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة.