موسم الرياض يرعى كأس السوبر التركي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن موسم الرياض سيكون راعيًا لمباراة نهائي كأس السوبر التركي الذي يجمع فريقي جالاتا سراي وفنربخشة ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي جالاتا سراي وفنربخشة يوم 30 ديسمبر المقبل على ستاد "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس السوبر التركي لعام 2023.

ونشر آل الشيخ بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة، جاء فيه أن "موسم الرياض بنسخته الرابعة يعلن عن استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركي بين جالاتا سراي وفنربخشة، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات قبل المباراة التي ستقام في الرياض، بمشاركة فنان عالمي".

وأضاف البيان "تأتي استضافة المباراة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن أهم الأحداث التي يستضيفها موسم الرياض لهذا العام".

بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.. 🇸🇦 موسم الرياض راعي لبطولة "كأس السوبر التركي" بالرياض 😎

بين الكبيرين غلطة سراي vs فناربخشه 🔥 🗓️ ٣٠ ديسمبر #RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/CTyHBcNb4V — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 20, 2023

وتمكن جالاتا سراي من التتويج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي 2022-2023، فيما فاز فنربخشة بلقب كأس تركيا في الموسم ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الرياض سينطلق يوم 28 أكتوبر الجاري، بحفل افتتاح ضخم، ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري، وفرانسيس نجاتو.