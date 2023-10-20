أخبار الرياضة

موسم الرياض يرعى كأس السوبر التركي

20 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن موسم الرياض سيكون راعيًا لمباراة نهائي كأس السوبر التركي الذي يجمع فريقي جالاتا سراي وفنربخشة ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي جالاتا سراي وفنربخشة يوم 30 ديسمبر المقبل على ستاد "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس السوبر التركي لعام 2023.

ونشر آل الشيخ بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة، جاء فيه أن "موسم الرياض بنسخته الرابعة يعلن عن استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركي بين جالاتا سراي وفنربخشة، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات قبل المباراة التي ستقام في الرياض، بمشاركة فنان عالمي".

وأضاف البيان "تأتي استضافة المباراة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن أهم الأحداث التي يستضيفها موسم الرياض لهذا العام".

وتمكن جالاتا سراي من التتويج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي 2022-2023، فيما فاز فنربخشة بلقب كأس تركيا في الموسم ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الرياض سينطلق يوم 28 أكتوبر الجاري، بحفل افتتاح ضخم، ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري، وفرانسيس نجاتو.