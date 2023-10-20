جوارديولا يكشف عن مرشحه للفوز بـ”الكرة الذهبية”

يعتقد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، هو الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم، هذا العام، لكنه لن يكون غاضبًا إذا فاز بها ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وسجل هالاند 52 هدفًا في 53 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، وقاد الفريق للتتويج بالثلاثية.

بينما قاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، ديسمبر الماضي.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة للحديث عن مباراة برايتون المقرر لها غدًا السبت في الدوري الإنجليزي، "قلت دائما أن جائزة الكبرة الذهبية يجب أن تكون في قسمين، واحدة لميسي والأخرى للبقية".

وأضاف "هالاند ينبغي أن يفوز بها، فزنا بالثلاثية لأنه سجل 52 هدفا ولكن، بالطبع، أسوأ موسم لميسي هو أفضل موسم لأغلب اللاعبين. كلاهما يستحق الجائزة".

وأضاف "بكل غرور، يمكنني القول إني أريد أن يحصل عليها هالاند، لأنه ساعدنا في تحقيق ما حققناه، سأحب هذا، ولكن إذا حصل عليها ميسي لن أقول أن هذا غير عادل".

وأردف "من الرائع تواجد العديد من لاعبي مانشستر سيتي (في قائمة المرشحين للكرة الذهبية) للمرة الأولى منذ عدة سنوات، يتنافسون على هذه الكؤوس. هذا يجعلنا فخورين بمنظمتنا".

ويأمل مانشستر سيتي أن يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه برايتون، حيث إنه خسر آخر مباراتين قبل فترة التوقف الدولي أمام ولفرهامبتون وأرسنال.