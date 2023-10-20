عميل مزدوج.. بنزيما يكرر سيناريو زياد الصحفي مع الاتحاد

كرر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، واقعة استثنائية بطلها زياد الصحفي، لاعب "النمور" السابق، مع الفريق في دوري المحترفين السعودي.

بنزيما فرض نفسه بطلًا لمباراة فريقه ضد التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للموسم الجاري.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفًا من ضربة رأسية للاتحاد في الدقيقة 22، لكنه عاد بعد 4 دقائق فقط وأحرز هدفًا آخر بنفس الطريقة لكن هذه المرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله بين الجانبين.

وأفادت شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، بأن بنزيما هو ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد يسجّل هدفًا لفريقه وآخر في مرماه خلال مباراة واحدة بدوري المحترفين.

2 - كريم بنزيما ثاني لاعب في تاريخ #الاتحاد يسجّل هدفاً لفريقه وهدفاً في مرماه في مباراةٍ بدوري المحترفين السعودي بعد زياد الصحفي ضد #الاتفاق في ديسمبر 2021. حظ. pic.twitter.com/qqRaoFVlP0 — OptaArabi (@OptaArabi) October 20, 2023

وأشارت الشبكة إلى أن زياد الصحفي هو أول لاعب فعل ذلك في مباراة الفريق ضد الاتفاق، ديسمبر 2021.

وقتها أحرز الصحفي هدفًا في مرمى الاتحاد بالخطأ عند الدقيقة 29، لكنه عاد وأصلح الخطأ بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 82.

وانتهت تلك المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 3-2، حيث كان هدف الصحفي هو الثاني للفريق الأصفر والأسود.