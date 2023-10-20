رئيس الشيشان: الأحداث المأساوية في قطاع غزة إبادة جماعية صريحة للفلسطينيين

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن الأحداث المأساوية في قطاع غزة هي إبادة جماعية صريحة للفلسطينيين المسلمين.

وأعرب قديروف عن استيائه وحزنه من الأحداث الكارثية التي تجري في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الصور المأساوية تجعل العالم كله شاهداً على الجريمة الواضحة للإبادة الجماعية التي تتعرض لها الفلسطينيون المسلمون.

واتهم قديروف الساسة والمسؤولين في بعض الدول الغربية بدعم "عبدة الشيطان والنازيين في أوكرانيا"، ووصفهم بالمجرمين والمنافقين.

وأختتم رسالته بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في محاربة هؤلاء الأشخاص في إطار العملية العسكرية الخاصة.

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