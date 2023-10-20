الأهلي يعلن نجاح عملية ديميرال

أعلن النادي الأهلي عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها التركي ميريح ديمرال، مدافع الفريق، لكن "الراقي" لم يحدد موعدًا لعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية.

وذكر الأهلي في بيان رسمي نشره مساء اليوم الجمعة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن ديميرال أجرى عملية جراحية في الغضروف الهلالي بالركبة اليمنى في أحد مستشفيات مدينة إنسبروك النمساوية تحت إشراف الجراح الدكتور كريستيان فينك وبرفقة أحمد هزازي من الطاقم الطبي في النادي، مؤكدا نجاح العملية الجراحية.

وأشار الأهلي إلى أن المدافع التركي سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع المقبلة حتى عودته إلى التدريبات الجماعية.

👨🏻‍⚕️📝 تقرير طبي pic.twitter.com/9TQgOHEjws — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 20, 2023

ومنذ انضمامه إلى الأهلي، لعب ديميرال 5 مباريات فقط بقميص الفريق في كل البطولات قبل تعرضه للإصابة القوية.

وانضم ديميرال إلى الأهلي في أغسطس الماضي بموجب عقد ينتهي في 2026 قادمًا من أتالانتا الإيطالي.