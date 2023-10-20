عارض في مجال العطور يكشف لـ”الوئام” تفاصيل تجربة “أصنع عطرك بنفسك” في “صنع في السعودية”

قال فيصل الدخيل، عارض في مجال صناعة العطور، إن تجربة "أصنع عطرك بنفسك" في معرض "صنع في السعودية" في الرياض، تكون على 4 مراحل، المرحلة الأولى هي نأخذ علبة العطر لتعقيم العلبة وبعدها تعبئة العطر في العلبة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوئام"، الجمعة، أن المرحلة التي تليها هي "البمب" عن طريق أخذ زجاجة العطر، وتغلقها بأحد الأجهزة، وبعدها تقفل الزجاجة بـ"الكولر" وتضعها في حقيبة، لتأخذها، وأخيرًا تحصل على صورة فورية لك لتكون ذكرى لك أنت والعطر.

وانطلق معرض "صنع في السعودية" في نسخته الثانية بواجهة روشن الرياض، خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

ويستهدف المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات البحرية ومواد البناء والأغذية والمستلزمات الصيدلانية والطبية والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث تعد فرصة جوهرية للشركات الوطنية لتقديم صناعاتها وابتكاراتها من قطاعي السلع والخدمات.

وأقيم على هامش المعرض، ورش عمل متنوّعة ومؤتمر مصاحب يشمل جلسات حوارية حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، وفرص تمكين وتنمية القطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة.

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