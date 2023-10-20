الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 30% من المناطق السكنية في غزة دمرت أو تضررت

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 30% من المناطق السكنية في غزة دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الهجمات منذ 7 أكتوبر.

وأشار مكتب التنسيق الإنساني إلى أن المستشفيات في غزة "على شفا الانهيار" ومكتظة بالمرضى، مع الإشارة إلى أن العديد منهم ينتظرون العلاج.

تصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، حيث شهدت المنطقة إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل ودخول قوات إسرائيلية إلى المستوطنات المجاورة. وردت إسرائيل بشن عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بثمن باهظ لهجماتها.

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