الهلال يبتعد بصدارة دوري روشن بعد الفوز على الخليج

ابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الخليج بهدف مساء اليوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وتكفل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بتسجيل هدف المباراة الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 30.

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة، ليبتعد في المركز الأول بفارق 3 نقاط كاملة عن التعاون، صاحب المركز الثاني وأقرب ملاحقيه.

واستغل الفريق الملقب بـ"الزعيم" تعثر التعاون بالتعادل بهدف لمثله مع نظيره الاتحاد في وقت سابق من اليوم لحساب نفس الجولة.

وواصل الهلال بذلك سلسلة انتصاراته في دوري روشن، إذ حقق الفوز الثالث على التوالي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخليج عند 9 نقاط ليبقى في المركز الـ12.

ولم يحقق الخليج الفوز في آخر 3 مباريات، حيث بتعادل وهزيمتين.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، اكتسح الفتح ضيفه أبها بنتيجة 4-1.

تقدم المغربي مراد باتنا للفتح في الدقيقة 21، فيما سجل زميله دجانيني الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 سجل زكريا السوداني الهدف الوحيد لأبها، قبل أن يضيف لوكاس زيلاريان الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 70، ثم اختتم زميله عباس الحسن الرباعية بهدف في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الاتحاد، بينما تجمد رصيد أبها عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.