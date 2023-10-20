التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال لمبنى كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال. واعتبرت ذلك جريمة تُضاف إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة، مُخالفة بذلك للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وجددت في بيانها مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقوبات الجماعية والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه والدواء والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.