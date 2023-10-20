البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا هاتفيا خطط بدء دخول المساعدات من مصر إلى غزة

تمت مناقشة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض خططاً لبدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وأفاد البيان، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن بايدن ونتانياهو ناقشا أيضاً الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وضمان توفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين في غزة. وأفاد مكتب نتانياهو بأن الرهينتين التي أطلقتهما حماس في طريقهما الآن إلى قاعدة عسكرية وسط إسرائيل.

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