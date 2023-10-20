أخبار دوليّة

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا هاتفيا خطط بدء دخول المساعدات من مصر إلى غزة

20 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
بايدن خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بايدن خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تمت مناقشة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض خططاً لبدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وأفاد البيان، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن بايدن ونتانياهو ناقشا أيضاً الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وضمان توفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين في غزة. وأفاد مكتب نتانياهو بأن الرهينتين التي أطلقتهما حماس في طريقهما الآن إلى قاعدة عسكرية وسط إسرائيل.

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