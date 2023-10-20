ميتروفيتش يرتقي لوصافة ترتيب هدّافي دوري روشن

ارتقى الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، إلى وصافة جدول ترتيب هدّافي دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم، بعدما سجل هدفًا مهمًا في مرمى الخليج مساء اليوم الجمعة.

ميتروفيتش أحرز هدفه في الدقيقة 30 من المباراة التي جرت على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة العاشرة من المسابقة المحلية، ليقود "الزعيم" للفوز 1-0.

وبفضل هذا الفوز ابتعد الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، متفوقًا على التعاون بفارق 3 نقاط.

ورفع ميتروفيتش رصيده من الأهداف منذ بداية الموسم الجاري إلى الرقم 7.

وتساوى ميتروفيتش مع نظيريه موسى ديمبلي، لاعب الاتفاق، ومراد باتنا، مهاجم الفتح، اللذين سجل كل منهما 7 أهداف.

ولا يسبق هذا الثلاثي سوى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صاحب الصدارة برصيد 10 أهداف، علمًا بأن الدون يمكنه الابتعاد أكثر في المركز الأول إذا سجل في مرمى ضمك غدًا السبت.

جدول ترتيب دوري روشن بعد اليوم الأول من الجولة العاشرة

كريستيانو رونالدو (النصر).. 10 أهداف.

ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).. 7 أهداف.

مراد باتنا (الفتح).. 7 أهداف.

موسى ديمبلي (الاتفاق).. 7 أهداف.

سالم الدوسري (الهلال).. 6 أهداف.

مالكوم أوليفيرا (الهلال).. 6 أهداف.

ساديو ماني (النصر).. 6 أهداف.