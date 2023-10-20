أكّدت حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​، في بيان، عقب الإفراج عن رهينتين أميركيتين، "أننا نعمل مع جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق ملف الأسرى المدنيّين، في حال توافرت الظّروف الأمنيّة المناسبة".

وكان قد أعلن الناطق العسكري باسم "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ​أبو عبيدة​، أن "استجابة لجهود قطريّة، أطلقنا سراح محتجَزتَين أميركيّتَين (أمّ وابنتها) لدواع إنسانيّة، ولنُثبت للشعب الأميركي والعالم أنّ ادّعاءات الرئّيس الأميركي ​جو بايدن​ وإدارته الفاشيّة، هي ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصّحة".

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"حماس": نعمل مع الوسطاء لإغلاق ملف الأسرى المدنيين لدينا بحال توافرت الظروف المناسبة