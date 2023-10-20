سلسلة من 11 مباراة.. الهلال يحقق رقم غائبًا منذ 2021

تفادى الهلال الهزيمة على أرضه مرة أخرى في دوري روشن للمحترفين، ليحقق رقمًا لم يحدث منذ عام 2021.

وتمكن الهلال من الفوز على ضيفه الخليج بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في دوري روشن الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة هذا الموسم، فخلال المباريات العشر التي خاضها حتى الآن (داخل وخارج الديار)، حقق 8 انتصارات، واكتفى بالتعادل مرتين.

كما يعد "الزعيم" صاحب أطول سلسلة حالية من عدم الخسارة على أرضه في دوري روشن برصيد 11 مباراة متتالية.

وخلال تلك السلسلة، حقق الهلال 8 انتصارات، وتعادل 3 مرات.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الهلال لم يتجنب الخسارة في 11 مباراة متتالية على ملعبه بدوري المحترفين منذ ديسمبر 2021.

ففي تلك الفترة حافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم داخل الديار في 12 مباراة متتالية، حيث حقق 9 انتصارات، وتعادل 3 مرات.

ويمكن للهلال أن يعادل السلسلة كاملة إذا تفادى الهزيمة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كلاسيكو الجولة 11 من الموسم الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن النصر كان الفريق الذي كسر سلسلة الهلال في 2021 بعد أن فاز على الزعيم في عقر داره بثنائية نظيفة.