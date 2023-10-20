رئيس الإمارات يؤكد ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات لغزة

أفادت وكالة أنباء الإمارات - وام بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. تم خلال الاتصال مناقشة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجالات الدفاع، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

تناول الطرفان تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، والتصعيد الذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار، الذي يزعزع الأمن في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص تحقيق السلام فيها.

شدد بن زايد على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها المدنيون في القطاع. وأكد ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي واضح، للوصول إلى السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

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