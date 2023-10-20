دورتموند يتصدر الدوري الألماني مؤقتًا

نجح بوروسيا دورتموند في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتًا، عقب فوزه على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الثامنة.

وأحرز جوليان براندت هدف المباراة الوحيد لدورتموند بحلول الدقيقة 67.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في ليتصدر الجدول، لحين نهاية مباريات الجولة الثامنة.

وبهذا الفوز حافظ دورتموند على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث كان هذا الفوز هو الخامس على التوالي في المسابقة المحلية، والسادس للفريق بشكل عام في الدوري، مقابل تعادلين.

على الجانب الآخر، توقف رصيد فيردر بريمن عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وتلقى بريمن الهزيمة الثالثة على التوالي هذا الموسم، لتزداد معاناته.