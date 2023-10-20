تركيا: زيارة بايدن لإسرائيل ترقى لموافقة أمريكا على الدمار في غزة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل الأسبوع الحالي، ترقى إلى موافقة الولايات المتحدة على الدمار في غزة، مضيفا أن التاريخ "سجل ذلك".

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية، أن إسرائيل "غيّرت الرواية" بشأن تورطها في انفجار مستشفى المعمداني في غزة يوم الثلاثاء الماضي، معربا عن أمله أن تسفر القمة التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت، عن اتفاق لوقف الهجوم الإسرائيلي.

وتابع فيدان: "بالطبع، قدوم بايدن إلى هناك في ظل هذه الظروف ووجوده في وضع يسمح له، بطريقة ما، بالموافقة على الدمار في غزة، أمر يذكره التاريخ، وهذه ليست بالمفاجأة بالنسبة للكثيرين، لكنها تخلق تصورا قد يسبب العديد من العواقب المختلفة لأمريكا".

وأشار وزير الخارجية التركي في تصريحاته إلى أن "تركيا تقترح نظام ضمانة على نظرائها لإيجاد حل دائم للصراع"، موضحا أن "تركيا مستعدة لتكون ضامنًا للجانب الفلسطيني"، ودعا دول المنطقة الأخرى إلى المشاركة في هذا الأمر.

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