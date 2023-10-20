ميشايل ديلجادو بعد لقطته الجدلية: لا خلاف مع جيسوس

نفى البرازيلي ميشايل ديلجادو، نجم الهلال، وجود خلاف مع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، بعد اللقطة التي أثارت الجدل بينهما في مباراة الخليج مساء الجمعة.

واقتنص الهلال فوزًا ثمينًا على الخليج بنتيجة 1-0 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب.

لكن ما عكر صفو الانتصار بالنسبة للهلال لقطة اعتراض ديلجادو على تغييره في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورصدت عدسات الكاميرات اللاعب البرازيلي وهو يلقي بزجاجات المياه غضبًا بعد استبداله، فيما توجه المدرب البرتغالي للحديث معه.

وقال ديلجادو، في تصريحات لقناة "SSC" عقب المباراة، "لا خلاف بيني والمدرب، انفعلت فقط بسبب غضبي من نفسي، لأني لم أقدم المستوى الذي توقعته خلال المباراة".

وأضاف أنه تحامل على إصابته من أجل خوض المباراة، لكنه فشل في تقديم أداء أفضل.

وبسؤاله عن سير المباراة ضد الخليج، رد بقوله إن المباريات التي تلي فترة التوقف الدولي دائمًا ما تكون صعبة، مشيرًا إلى أن المهم هو تحقيق الفريق النقاط الثلاث.