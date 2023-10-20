“الوئام” تقف على أول مصنع سعودي لمغاسل السيارات الأوتوماتيكية

قال محمد حنش، مدير العمليات الفنية بمصنع "وسترو" أول مصنع في المملكة العربية السعودية، لصناعة أجهزة غسل السيارات الأوتوماتيكية، إن الهدف من المنتج نشر الوعي بين الجميع في المملكة بأنّ هذه الأجهزة آمنة على السيارات من ناحية الفرش، ومن ناحية الأمان على المركبة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوئام": "بدأنا التصنيع من ٢٠١٦ في السعودية، ومنتشرين في أكثر من ٥٠ جهاز حول المملكة، وهدفنا إشباع المنطقة المحلية، والتصدير للخارج".

وعن الخدمات أوضح: "نطمح للوصول للخارج، وأجهزتنا تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشمل تفاصيل كثيرة منها (القطع الاستهلاكية وعرض التقارير، وقياس السيارات بالكامل، وتجميع السيارات بالكامل)".

وانطلق معرض "صنع في السعودية" في نسخته الثانية بواجهة روشن الرياض، خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

ويستهدف المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات البحرية ومواد البناء والأغذية والمستلزمات الصيدلانية والطبية والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث تعد فرصة جوهرية للشركات الوطنية لتقديم صناعاتها وابتكاراتها من قطاعي السلع والخدمات.

وأقيم على هامش المعرض، ورش عمل متنوّعة ومؤتمر مصاحب يشمل جلسات حوارية حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، وفرص تمكين وتنمية القطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة.

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