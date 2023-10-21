ملعب جديد للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أن المنتخب السعودي سيخوض مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على ملعب جديد.

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية"، فإن اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم وقع على ملعب نادي الاتفاق الجديد في محافظة الخبر، للعب أولى مباريات المنتخب السعودي أمام باكستان في 16 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وأضافت أن الاتحاد السعودي يبحث لعب مباريات الأخضر التي تُجرى في السعودية ضمن التصفيات الآسيوية في عدد من المدن السعودية.

نهاية المباراة |

🇸🇦 السعودية 1 - 3 مالي 🇲🇱 #السعودية_مالي pic.twitter.com/O3YQj4oPvl — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 17, 2023

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت الشهر الماضي جاهزية ملعب نادي الاتفاق لاستضافة المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تطويره وتجهيزه.

ويخوض الاتفاق مباراته أمام الرائد في الرابع من نوفمبر المقبل، على ملعبه الجديد، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وشهد ملعب نادي الاتفاق زيادة 15 ألف مقعد لسعته الاستيعابية، وتجهيز غرف الملابس، وتطوير مرافقه، وإنشاء المنصة الرئيسة للملعب، وتركيب مظلات حول المدرجات.

يذكر أن المنتخب السعودي لا يزال يبحث عن فوزه الأول بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال آخر ثماني مباريات لعبها، حيث خسر 7 مباريات وتعادل في مباراة.