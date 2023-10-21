“لست ساحرا”.. سالم الدوسري يعلق على هدفه الملغي ضد الخليج

أكد سالم الدوسري لاعب الهلال صحة الهدف الذي سجله في مرمى الخليج بدوري روشن السعودي قبل أن يتم إلغائه بداعي خروج الكرة بالكامل من الملعب قبل أن يودعها في الشباك.

وفاز الهلال على الخليج بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي أمس الجمعة، وحمل الهدف توقيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ولم يحتسب حكم المباراة الأرجنتيني داريو هيرير هدفًا من سالم الدوسري بحجة خروج الكرة ضربة مرمى قبل التسديد، واحتاج 4 دقائق للتأكد من حكم الفيديو المساعد على صحة قراره عند الدقيقة 76.

وقال سالم الدوسري في تصريحات لقناة "SSC الرياضية السعودية" بعد المباراة: "من المستحيل أن تكون الكرة خرجت بكامل محيطها وتدخل هدفًا، يمكن القول إن نصف الكرة تجاوز الخط".

وأضاف: "لا أقيم أداء الحكم؛ لكن هذا رأي، لست ساحرا حتى أضع الكرة في المرمى بعدما غادرت أرض الملعب، فأنا أتوقع أنها هدف صحيح، لم أر الكرة بكل صراحة، لكن المؤكد أنها هدف".

وأنهى سالم قائلا: في النهاية أهم شيء هو تحقيق الفوز سواء سجلت أم لا، ثلاث نقاط مهمة للفريق، وأهم شيء أن نسير على الطريق الصحيح".

وفي سياق آخر، أوضح سالم أن الهلال حقق الأهم بحصد نقاط المباراة كاملة، مبينًا إلى أن الفريق يتحسن أدائه من مباراة إلى أخرى.

وذكر صاحب الـ32 عاما: "ربما يختلف البعض على أدائنا امام الخليج فالبعض يري أننا قدمنا أداءاً رائعًا والبعض عكس ذلك".

يذكر أن الهلال عزز تربعه على صدارة ترتيب دوري روشن رافعا رصيده إلى 26 نقطة بعد مرور 10 جولات.

شاهد الهدف الملغي لسالم الدوسري ضد الخليج