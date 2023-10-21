بعد تعليقات مسيئة للمرأة.. رئيسة وزراء إيطاليا تنفصل عن شريك حياتها

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الجمعة، انفصالها عن شريك حياتها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو.

وأثار جيامبرونو انتقادات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب إدلائه بتعليقات تنطوي على تمييز ضد المرأة على الهواء.

وكتبت ميلوني عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "علاقتي مع أندريا جيامبرونو، التي استمرت قرابة 10 سنوات، انتهت الآن".

وأضافت: "لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت، وحان الوقت للاعتراف بذلك".

ولدى جيامبرونو وميلوني ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات.

ويقدم جيامبرونو برنامجًا إخباريًا تبثه قناة "ميدياست" التابعة لمجموعة إم.إف.إي الإعلامية المملوكة لورثة رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني الذي كان حليفًا لميلوني.

وبث برنامج آخر على "ميدياست" مقتطفات من برنامج جيامبرونو وهو ليس على الهواء مباشرة ظهر فيها وهو يستخدم لغة غير لائقة، وبدا أنه يتقرب من إحدى زميلاته وسُمع وهو يقول لها "لماذا لم أقابلك من قبل؟".

وفي تسجيل ثان تم بثه، الخميس، سُمع جيامبرونو وهو يتفاخر بشأن علاقة غرامية، وقال لزميلات له إن بمقدورهن العمل لصالحه إذا شاركن في ممارسة جماعية للجنس.